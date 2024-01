31.01.2024 08:47 Brand in Thüringer Kirche: 50.000 Euro Schaden

In der Kirche St. Walpurgis in Großengottern (Unstrut-Hainich-Kreis) hat es am Dienstagabend gebrannt. Dabei entstand großer Sachschaden.

Großengottern - In der Kirche St. Walpurgis in Großengottern (Unstrut-Hainich-Kreis) hat es am Dienstagabend gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen im Altarbereich der Kirche St. Walpurgis. (Symbolbild) © DPA/Robert Michael Nach Angaben eines Polizeisprechers soll das Feuer im Altarbereich ausgebrochen sein. Zahlreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr seien vor Ort im Einsatz gewesen. Bisher könne ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden, sagte der Sprecher. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Es sei ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden. Am Mittwoch sollen Kriminaltechniker zur Ursache ermitteln.

