Großeinsatz wegen Gasleck auf Firmengelände: Anwohner evakuiert

Hadamar - Ein Gasaustritt aus einem Tank auf einem Firmengelände im mittelhessischen Hadamar hat am Montag für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt.

Nach Einschätzung der Einsatzkräfte bestehe keine akute Explosionsgefahr an dem Tank. © Thomas Frey/dpa

In einem Umkreis von rund 300 Metern wurden die Bewohner zudem aufgefordert, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.

Auch über diese Sperrzone hinaus sollten die Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.

Zudem war eine Grundschule geräumt worden, die Schülerinnen und Schüler seien abgeholt worden, sagte eine Stadtsprecherin. Verletzt wurde niemand.

Die Betroffenen kamen in einer Mehrzweckhalle unter, in der sich am Nachmittag rund 60 Menschen aufhielten.

Möglicherweise könnten noch weitere Personen hinzukommen, die nach der Rückkehr von ihren Arbeitsstellen vorerst nicht in ihre Wohnungen oder Häuser zurückkehren könnten, sagte die Sprecherin. Für den Notfall stünden Feldbetten bereit.