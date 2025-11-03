Hochhaus in Flammen: Eine Person kommt ums Leben

Mannheim - Früh am Morgen reißt ein Brand in einem Mannheimer Hochhaus Bewohner aus dem Schlaf. Ein Mensch kommt ums Leben.

Flammen schlugen aus dem obersten Geschoss des Hochhauses im Potsdamer Weg. © René Priebe • PR-Video

Der Mensch sei noch von der Feuerwehr aus der brennenden Wohnung gerettet worden, dann aber kurz darauf an seinen Verletzungen gestorben.

Das Feuer sei am frühen Morgen ausgebrochen und habe sich dann schnell ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Es seien zeitweise über 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort gewesen.

Mittlerweile sei das gesamte Feuer gelöscht und die Feuerwehr nur noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Es gebe neben dem Toten keine Verletzten.

Ein Feuerwehrsprecher sprach davon, dass Flammen aus einem Fenster geschlagen und dadurch auch Teile des Hochhausdaches in Brand gesetzt hätten. Auch auf Aufnahmen von vor Ort war zu sehen, wie Flammen aus dem obersten Geschoss schlugen.