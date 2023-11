18.11.2023 08:26 10.477 Inferno im Discounter: Kissen soll Brandauslöser sein, Billig-Laden nicht mehr zu retten

In einem Billig-Discounter in Hagen ist am Freitagabend ein Großbrand ausgebrochen. Drei Mitarbeiterinnen wurden verletzt.

Hagen - Großeinsatz im westfälischen Hagen! Am gestrigen Freitagabend ist im Billig-Discounter "Centershop" ein Großbrand ausgebrochen. Der Billig-Laden fiel den Flammen zum Opfer. © dpa/Alex Talash Schwer verletzt wurde dabei niemand, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. Zwei Mitarbeiterinnen seien leicht verletzt worden, es gebe bei ihnen Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Außerdem seien die Bewohner der angrenzenden Wohnhäuser zur Sicherheit evakuiert worden. Bislang sei das Feuer aber nicht auf andere Gebäude übergegriffen. Die Feuerwehr wurde um 18.30 Uhr auf die Schwerter Straße/Steinhausstraße alarmiert und war mit 150 Mann im Einsatz. Feuerwehreinsätze 36-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand: Polizei kann eine Sache wohl ausschließen Die Wellblechhalle, in dem sich der Discounter befindet, sei nicht mehr zu retten, sagte der Polizeisprecher. Teile der Konstruktion stürzten ein. Es habe mehrere kleinere Verpuffungen gegeben, die vermutlich durch Gasflaschen verursacht worden seien. Die Bevölkerung im Umkreis sei gebeten worden, wegen des Rauchs die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei dem Brand wurden drei Angestellte verletzt. © dpa/Alex Talash Die Feuerwehr war auch in der Nacht noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. © Feuerwehr Hagen Kundin entdeckt brennendes Kissen Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde eine Kundin des Discounters auf den Brand eines Kissens aufmerksam und informierte eine Mitarbeiterin. Aufgrund des sich schnell ausbreitenden Feuers waren Löschversuche des Personals nicht erfolgreich. Alle Personen retteten sich daraufhin umgehend ins Freie. Erstmeldung vom 17. November, 22 Uhr; Aktualisierung vom 18. November, 8.21 Uhr.

