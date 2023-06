06.06.2023 20:50 Küchenbrand in Grimmaer Mehrfamilienhaus

Am heutigen Dienstag kam es in Grimma gegen 18.15 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Von Emily Mittmann

Grimma - Am heutigen Dienstag kam es in Grimma (Landkreis Leipzig) gegen 18.15 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. © Sören Müller Der Alarm ging gegen 18.15 Uhr ein, erfuhr TAG24 von der Feuerwehr Grimma. Es brannte in der Frauenstraße. Grund dafür sei ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus gewesen. Als Polizei und Feuerwehr nur kurze Zeit später vor Ort eintrafen und das Gebäude kontrollierten, trafen sie auf starken Brandgeruch, sowie Qualm. Feuerwehreinsätze Feuer beschädigt Einkaufszentrum - Ermittler gehen von Brandstiftung aus Die Ursache für den Brand sei in der Küche der Wohnung ausgemacht worden. Trotz allem wurde zum Glück blieben sowohl die Bewohner, als auch die Helfer unverletzt. Das Gebäude wurde von den Feuerwehrleuten belüftet und der Brandbereich auf Resthitze kontrolliert. Die Feuerwehrleute belüfteten das Gebäude und kontrollierten den Brandbereich auf Resthitze. © Sören Müller Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Die Höhe des Schadens ist unbekannt.

Titelfoto: Sören Müller