Lagerhalle auf Sinsheimer Gutshof brennt lichterloh!

Ein Großbrand auf einem Gutshof hält die Sinsheimer Rettungskräfte auf Trab. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Großalarm am heutigen Donnerstagabend in Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis. Laut Polizeiangaben ist auf dem Gelände des Hofgut Eulenhof in Sinsheim-Ehrstädt gegen 16.45 Uhr ein Brand in einer dortigen Lagerhalle ausgebrochen.

Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, stand die komplette Lagerhalle des landwirtschaftlichen Anwesens bereits lichterloh in Flammen. Die Rauchwolke ist noch in mehreren Kilometern Entfernung zu sehen.

In der Lagerhalle sollen sich unter anderem auch Fahrzeuge befinden, welche ebenso Feuer fingen.

Über die Brandursache sowie die näheren Umstände liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse vor.