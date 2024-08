Riesenrad auf Highfield-Festival in Flammen: Über 20 Verletzte, darunter Polizisten

Großpösna - Dramatische Szenen auf dem Highfield 2024! Am Samstagabend stand plötzlich eine Gondel des Riesenrads in Flammen.

18 Personen seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, so der Stand gegen Mitternacht. Mindestens vier Polizisten wurden verletzt.

Die Lage gestaltete sich zunächst unübersichtlich. So erklärte Veranstalter FKP Scorpio kurz vor 22 Uhr per Bühnenansage, dass es keine Verletzten gegeben habe. Die Polizei sprach indes gegenüber dpa von mehr als 30 Verletzten.

Auch eine weitere Gondel am Riesenrad geriet in Brand. © Christian Grube

In Absprache mit den Behörden wurde das Festival schließlich fortgesetzt. Rapper Cro (34), der um 22.30 Uhr auf der Bühne stehen sollte, startete kurz vor 23 Uhr mit seiner Show. Zur Überraschung hatte er The Kooks mitgebracht, deren Auftritt aufgrund des Vorfalls abgesagt werden musste. Rise Against folgten kurz nach Mitternacht.

Die Kabine fing gegen kurz nach 21 Uhr während des Auftritts von Ski Aggu (26) an.

Nach ersten Informationen von Augenzeugen soll sich die Gondel zu dem Zeitpunkt unten befunden haben. Die Riesenradbetreiber handelten wohl sofort und holten nach und nach alle Passagiere aus den anderen Kabinen.

Dabei fuhren sie die brennende nach oben, wo sie komplett abbrannte. Das Feuer sprang auch auf eine zweite Gondel über. Das Ski-Aggu-Konzert wurde wegen des Feuers abgebrochen.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar, erklärte Polizeisprecherin Sader. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers werde geprüft.

Erstmeldung: 21.32 Uhr. Aktualisiert: 0.35 Uhr.