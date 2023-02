14.02.2023 06:46 3.658 Rollstuhlfahrer stürzt in eiskalten Bach: Passant alarmiert sofort die Feuerwehr

In Meiningen ist am Montagabend ein Rollstuhlfahrer in einen Fluss gestürzt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern.

Von Christian Rüdiger

Meiningen - In Meiningen ist am Montagabend ein Rollstuhlfahrer in einen Fluss gestürzt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und rettete den Rollstuhlfahrer aus dem Fluss. © NEWS5 / Ittig Wie Hauke Winter von der Feuerwehr Meiningen erklärte, hatte der 51-Jährige in seinem Elektrorollstuhl den Fußweg verpasst. Daraufhin stürzte er eine rund sechs Meter hohe Böschung hinab und fiel in einen Ausläufer der Werra. "Dieser führte zum Glück sehr wenig Wasser, dennoch hochgefährlich, da das Wasser eine niedrige Temperatur hat", erklärt der Einsatzleiter Hauke Winter. Feuerwehreinsätze E-Scooter-Akku explodiert und löst Brand in Mehrfamilienhaus aus: Mehrere Verletzte Glücklicherweise hatte ein Passant die Situation beobachtet und sofort die Feuerwehr informiert. Die Rettungskräfte eilten im Anschluss zum Einsatzort und holten den Rollstuhlfahrer aus dem eiskalten Wasser. Mit einer leichten Unterkühlung wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Rollstuhl des 51-Jährigen wurde ebenfalls von der Feuerwehr aus dem Fluss geborgen.

