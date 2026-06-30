Tragischer Brand mit zwei toten Senioren: Pflegeheim-Bewohnerin (62) unter Tatverdacht!
Köthen (Anhalt) - Am späten Montagabend ereignete sich im Köthener Ortsteil Zehringen ein tödlicher Gebäudebrand.
Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 23.10 Uhr in einem Zimmer im ersten Obergeschoss eines Pflegeheims aus.
Mit Unterstützung des Pflegepersonals widmeten sich die Einsatzkräfte umgehend der Rettung der Bewohner - allerdings leider zu spät.
So verstarb eine 72-Jährige trotz eingeleiteter Sofortmaßnahmen noch vor Ort in ihrem Zimmer. Ein 84-Jähriger konnte zwar nach draußen gebracht werden, erlag aber kurz darauf seiner mutmaßlichen Rauchgasvergiftung.
Drei Personen mussten mit lebensbedrohlichen, fünf mit schweren und zwei mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Unter den Betroffenen waren auch zwei Pflegerinnen.
62-jährige Verdächtige vorläufig festgenommen
Insgesamt evakuierten die Kameraden der Köthener Feuerwehr circa 50 Personen und brachten sie in umliegenden Pflegeheimen unter. Der Sachschaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt.
Nach weiteren Angaben der Polizei wurde noch während der Maßnahmen eine 62-jährige Bewohnerin vorläufig festgenommen.
"Sie steht im Verdacht, den Brand im betroffenen Zimmer verursacht zu haben", so ein Sprecher. "Gegen die Frau wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt."
Am morgigen Mittwoch soll ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen, um das Gebäude unter die Lupe zu nehmen.
In dem Pflegeheim waren Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung untergebracht.
Titelfoto: Montage Feuerwehr Köthen ; dpa