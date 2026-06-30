Tragischer Brand mit zwei toten Senioren: Pflegeheim-Bewohnerin (62) unter Tatverdacht!

Köthen (Anhalt) - Am späten Montagabend ereignete sich im Köthener Ortsteil Zehringen ein tödlicher Gebäudebrand.

Die Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz. © Feuerwehr Köthen

Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 23.10 Uhr in einem Zimmer im ersten Obergeschoss eines Pflegeheims aus.

Mit Unterstützung des Pflegepersonals widmeten sich die Einsatzkräfte umgehend der Rettung der Bewohner - allerdings leider zu spät.

So verstarb eine 72-Jährige trotz eingeleiteter Sofortmaßnahmen noch vor Ort in ihrem Zimmer. Ein 84-Jähriger konnte zwar nach draußen gebracht werden, erlag aber kurz darauf seiner mutmaßlichen Rauchgasvergiftung.

Drei Personen mussten mit lebensbedrohlichen, fünf mit schweren und zwei mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Unter den Betroffenen waren auch zwei Pflegerinnen.