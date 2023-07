Über 100 Kameraden im Einsatz und zwölf Verletzte: Flammen-Inferno auf Vierseitenhof

Hohenstein-Ernstthal - Im Hohenstein-Ernstthaler Ortsteil Wüstenbrand (Landkreis Zwickau ) ist am Freitagnachmittag ein Feuer auf einem Vierseitenhof ausgebrochen.

Das Feuer war kurz nach 13.15 Uhr am Lindenhofweg ausgebrochen. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, standen zwei Scheunen des Hofes lichterloh in Flammen.

Die beiden Gebäude brannten komplett aus. Ein übergreifen der Flammen auf die anderen Gebäude konnte verhindert werden. In einer der Scheunen lagerte Holz und Stroh.

Zwei Feuerwehrleute wurden verletzt, sie kamen ins Krankenhaus. Es wurden auch zehn Anwohner verletzt, unter anderem durch Rauchgasvergiftung oder Schock.

Der Brand war etwa zwei Stunden später unter Kontrolle, der Einsatz wird aber bis zum Abend andauern. Es gibt noch Restlöscharbeiten. Außerdem riss das Technische Hilfswerk die verkohlten Gebäudereste mithilfe eines Baggers ab.

Die Lage des Hofes auf einem Berg erschwerte die Löscharbeiten, da die Wasserversorgung schwierig war. Zudem gab es eine starke Rauchentwicklung.