Vermutlich Blitz-Einschlag: Feuerwehr zu nächtlichem Brand alarmiert, hoher Schaden geschätzt!

Gera - Dachstuhl-Brand in Gera!

Die Feuerwehr wurde in die Robert-Koch-Straße alarmiert. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei TAG24 am Dienstagmorgen mitteilte, sei in der vergangenen Nacht - gegen 2.45 Uhr - ein Dachstuhl einer Dachgeschoss-Wohnung, vermutlich durch einen Blitzeinschlag, in Brand geraten.