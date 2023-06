05.06.2023 08:15 Vollsperrung auf A4: Melonen-Lkw fängt plötzlich Feuer

Ein Lkw ist am Sonntag auf der A4 in der Abfahrt der Anschlussstelle Ronneburg in Brand geraten. Die A4 in Richtung Dresden wurde für eine Stunde voll gesperrt.

Von Carsten Jentzsch

Ronneburg - Ein mit Melonen beladener Lkw ist am Sonntag auf der A4 in der Abfahrt der Anschlussstelle Ronneburg (Landkreis Greiz) in Brand geraten. Der Lkw war in der Abfahrt in Brand geraten. Es kam zu Sichtbehinderungen. © Thüringer Autobahnpolizeiinspektion Wie die Polizei mitteilte, fing der spanische Sattelzug gegen 19.15 Uhr Feuer. Ausgebrochen war dieses im hinteren Teil der Sattelzugmaschine. In der Folge griffen die Flammen auf den Auflieger über. Der 45-jährige peruanische Fahrer konnte sich den Angaben nach aus dem Truck retten. Er wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Auflieger wurde komplett entladen und auf weitere Glutnester untersucht. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Teil der Ladung beschädigt und unbrauchbar geworden ist. Feuerwehreinsätze Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar: 250.000 Euro Schaden Wegen des Löscheinsatzes sowie der Sichtbehinderungen wurde die A4 in Fahrtrichtung Dresden für eine Stunde voll gesperrt. Bis circa 4 Uhr morgens blieb die Autobahn wegen umfangreicher Entladungs- und Bergungsmaßnahmen teilweise gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf 75.000 Euro, teilten die Beamten mit.

Titelfoto: Thüringer Autobahnpolizeiinspektion