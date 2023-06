Waldbrand im Ilm-Kreis: Feuerwehr löscht 200 Quadratmeter

Gehren - Mehrere Feuerwehren aus dem Ilm-Kreis mussten am Montagnachmittag wegen eines Waldbrandes ausrücken.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. © NEWS5 / Ittig

In einem Waldstück in Gehren bei Ilmenau war eine Fläche von rund 200 Quadratmetern in Brand geraten, wie Andreas Meisler von der Feuerwehr Ilmenau erklärte.

Die Einsatzkräfte waren nach der Alarmierung zügig vor Ort und konnten das Feuer löschen.

Ein Übergreifen der Flammen auf eine nahestehende Forstmaschine konnte den Angaben nach noch verhindert werden.

Zur Brandursache lagen noch keine Informationen vor. Vor Ausbruch des Feuers wurde für das Gebiet die Waldbrandstufe vier ausgegeben.