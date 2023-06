Waldbrand in Königstein unter Kontrolle: War es Brandstiftung?

Königstein im Taunus - Erste Entwarnung! Der Waldbrand am Altkönig im Taunus ist Polizeiangaben zufolge unter Kontrolle.

Eine massive Rauchsäule entwickelte sich über dem 798 Meter hohen Altkönig bei Königstein im Taunus am Montagnachmittag. © 5VISION.NEWS

Der Feuerwehreinsatz vor Ort dauere aber an, da es noch Glutnester in dem Waldstück gebe, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen am Dienstagmorgen.

Am Montag kämpften nach Angaben des Landkreises rund 400 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Zwei Feuerwehrleute wurden demnach bei den Löscharbeiten verletzt. Die Brandursache war zunächst ungeklärt, Brandstiftung gilt als nicht ausgeschlossen.

Am Montagnachmittag war die Rettungsleitstelle über ein Feuer im Waldgebiet zwischen Fuchstanz und Altkönig alarmiert worden. Es handelte sich um einen schwer zugänglichen und steilen Waldabschnitt, bis zu drei Hektar brannten den Angaben zufolge. Auch ein Polizeihubschrauber half beim Löschen.

Die Rauchsäule über dem 798 Meter hohen Altkönig, dem dritthöchsten Gipfel im Taunus, war weithin zu sehen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, das Gebiet weiträumig zu meiden und die Zugangswege zum Einsatzgebiet frei zu halten. Wanderer und Radfahrer wurden zum Verlassen des Areals aufgefordert. Das Gebiet ist ein beliebtes Ausflugsziel.