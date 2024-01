16.01.2024 14:21 Waschmaschine brennt im Keller: Polizei findet Spuren für Brandstiftung

Am Montag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg zu einem Brand in einem Keller. Die Polizei geht davon aus, dass eine Waschmaschine angezündet wurde.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der Arnold-Zweig-Straße in Magdeburg kam es am gestrigen Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus. Ein Anwohner bemerkte zu dieser Zeit Rauch im Treppenhaus, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Sofort alarmierte er die Feuerwehr und gab den Hinweis, dass sich der Brand im Keller befinden muss. Die angerückten Kameraden der Feuerwehr schauten direkt nach und entdeckten im Keller eine brennende Waschmaschine. Das Feuer wurde von ihnen schnell gelöscht und der Brandort durch die Polizei nach Spuren abgesucht. Bisher ist die Brandursache noch nicht endgültig geklärt. Allerdings wurde die Waschmaschine im Keller nur abgestellt und war nicht in Betrieb. Eine Brandstiftung sei für die Ermittler deshalb wahrscheinlich. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Nach einer Lüftung des Treppenhauses wurde der verqualmte Bereich wieder freigegeben.

