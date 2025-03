Feuerwehreinsatz am Bodensee: Leiche aus Wohnhaus geborgen!

Immenstaad - Nach einem Brand in einem Wohnhaus am Bodensee ist ein toter Mensch gefunden worden.

Die Einsatzkräfte sind im Großeinsatz vor Ort. (Symbolbild) © Katharina Redanz/dpa

Ob es sich dabei um die vermisste 88 Jahre alte Bewohnerin handelt, war laut Polizei zunächst unklar. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden in der linken Hälfte eines Doppelhauses in Immenstaad aus und griff über das Dach auf die andere Haushälfte über, wie die Beamten mitteilten.

Die drei Bewohner der linken Doppelhaushälfte konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.

Die 88 Jahre alte Bewohnerin der rechten Doppelhaushälfte wurde am Vormittag zunächst von Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr im Haus gesucht. Aufgrund des eingestürzten Daches gestaltete sich die Suche nach Angaben der Polizei als schwierig.

In den Vormittagsstunden wurde dann die Leiche gefunden. Die Ermittlungen zur Identität und Todesursache dauerten an. Angehörige und Betroffene wurden laut Polizei psychologisch betreut.