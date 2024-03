12.03.2024 07:04 Wohnhaus in Vollbrand - Person tot geborgen

In Heldrungen an der Schmücke, im Kyffhäuserkreis, stand am Montag ein Wohnhaus in Vollbrand. Eine Person wurde tot geborgen.

Von Carsten Jentzsch

Heldrungen - In Heldrungen (Kyffhäuserkreis) stand am Montag ein Wohnhaus in Vollbrand. Eine Person wurde tot geborgen. Eine Person wurde tot aus den Trümmern geborgen. © Feuerwehr/THW/Silvio Dietzel Die Löscharbeiten in der Straße Waldschlösschen dauerten am Montag mehrere Stunden. Am Nachmittag wurde dann nach TAG24-Informationen eine Person tot aus den Trümmern geborgen. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) vermeldete, sei ein 68-jähriger Mann tot in der Brandruine entdeckt worden. Dabei beruft man sich auf einen Polizeisprecher. Der Mann war laut Polizei am Montag zunächst vermisst gemeldet worden. Den Angaben zufolge handelt es sich um den Bewohner. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

