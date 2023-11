10.11.2023 08:26 Wohnhaus steht in Vollbrand: 100 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen - ein Mensch stirbt

In Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein Mensch bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Nacht zu Freitag ums Leben gekommen.

Von Laura Miemczyk

Windeck - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das Haus stand bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte in Vollbrand. © Marius Fuhrmann Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Kameraden in der Nacht zu Freitag gegen 1.45 Uhr zu dem Haus im Ortsteil Eulenbruch alarmiert und machten sich umgehend auf den Weg zum Einsatzort. Das Gebäude habe demnach bereits in Vollbrand gestanden, als die Kameraden ankamen. Rund 100 Einsatzkräfte kämpften den Angaben zufolge stundenlang gegen die Flammen. Bei den Löscharbeiten stießen die Feuerwehrleute dann auf eine tote Person, die noch nicht näher identifiziert wurde. Feuerwehreinsätze In Wohnung riecht es verschmort: Hund sorgt für Feuerwehreinsatz Nach TAG24-Informationen wurde ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz durch Rauchgase verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte stießen bei den Löscharbeiten auf eine tote Person. © Marius Fuhrmann Die Nachlöscharbeiten dauerten am Freitagmorgen noch an.

Titelfoto: Marius Fuhrmann