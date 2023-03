Wohnhaus steht lichterloh in Flammen: Brandursache noch völlig unklar

Bad Soden-Salmünster - Beim Brand eines Wohnhauses in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) ist am späten Abend des gestrigen Freitags ein Schaden von einer halben Million Euro entstanden.

Die Feuerwehr benötigte bis in die frühen Morgenstunden, um den Brand zu löschen. © 5VISION.NEWS

Das Feuer in dem Haus in der Stiftungsstraße im Ortsteil Eckardroth brach um kurz vor Mitternacht aus. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.

Demnach schlugen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits hohe Flammen aus dem Gebäude.

Die 66 Jahre alte Bewohnerin hatte das Wohnhaus bereits verlassen. Sie blieb zum Glück unverletzt.

Aufwendig gestaltete sich die Bekämpfung des Brands. Die Feuerwehren aus Bad Soden-Salmünster und den umliegenden Orten benötigten bis in die frühen Morgenstunden, um das Feuer zu löschen.