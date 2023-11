Ehemaliges Restaurant in Flammen – Feuerwehr im Einsatz

Bitterfeld-Wolfen - Feuerwehreinsatz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Ein ehemaliges Restaurant stand am Samstagvormittag in Flammen.

Die Feuerwehr kämpfte am Samstagvormittag gegen die Flammen... © EHL Media/Lucas Libke

Die Kameraden befanden sich ab etwa 11.15 Uhr in der Damaschkestraße im Ortsteil Wolfen im Einsatz, wie die Feuerwehr via Facebook mitteilte.

Das Gebäude, in dem sich früher das italienische Restaurant "San Lorenzo" befunden hat, stand in Flammen. Es hatte sich starker Rauch in der Gegend gebildet.

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, bekämpften die Einsatzkräfte aus Wolfen und dem nahe gelegenen Thalheim unter Atemschutz den Brand in der leerstehenden Gaststätte.

Demnach sei noch unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Brandstiftung könne jedoch nicht ausgeschlossen werden.