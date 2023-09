01.09.2023 18:27 Zug steht plötzlich in Flammen: Polizei verunglückt auf Einsatzfahrt

Großeinsatz für die Feuerwehr in Hamburg-Neugraben! Dort stand am Freitag ein Zug in Flammen.

Von Lara Westphal

Hamburg - Großeinsatz für die Feuerwehr in Hamburg-Neugraben! Dort stand am Freitag plötzlich ein Zug in Flammen. Eine schwarze Rauchwolke steigt aus dem Zug auf. © André Lenthe Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte, schlugen gegen 15.37 Uhr hohe Flammen aus einer Diesel-Lok am Gleis 5 des S-Bahnhofes. Dabei wurde die Oberleitung beschädigt. Einsatzkräfte evakuierten die rund 200 Fahrgäste aus dem voll besetzten Zug. Der Bahnsteig wurde ebenfalls geräumt. Verletzte gab es laut dem Sprecher jedoch nicht. Feuerwehreinsätze Eingeschlossen und verbrannt: Mindestens 16 Tote bei Feuer in Textilfabrik Der S-Bahn-Verkehr zwischen Neugraben und Rathaus wurde wegen des Einsatzes gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Taxis sei eingerichtet worden. Feuerwehrleute durchsuchten den Zug. Warum der Brand ausbrach, ist derzeit noch unklar. Bundespolizei verunglückt auf dem Weg zum Einsatz in Neugraben Zwei Polizisten wurden bei dem Unfall verletzt. © Blaulicht-News.de Auf dem Weg zu dem brennenden Zug kam es außerdem zu einem Unfall der Bundespolizei. Der Streifenwagen krachte auf der Konrad-Adenauer-Allee mit einem anderen Auto zusammen, das den Beamten nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt genommen hatte. Zwei Bundespolizisten kamen verletzt ins Krankenhaus. Feuerwehreinsätze Feuerwehrmann und Anwohner verletzt: Modellbau löst Brand in Wiesbaden aus Der Fahrer des anderen Wagens wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und kam ebenfalls in die Klinik.

Titelfoto: Fotomontage: André Lenthe, Blaulicht-News.de