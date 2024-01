Wohnhaus in Vollbrand: Für zwei Bewohner kommt jede Hilfe zu spät

Ladenburg - Am Mittwochmorgen stand ein Wohnhaus in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) in Vollbrand! Zwei Menschen konnten nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden.

Der Dachstuhl stand in Vollbrand. © René Priebe / PR-Video

Gegen 7.45 Uhr rückte die Feuerwehr in die Straße "Am Bahndamm" an. Das betroffene Wohngebäude stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.

Zwei Bewohner konnten laut Polizeiangaben nicht mehr gerettet werden. Sie wurden tot aus den Flammen geborgen. Eine dritte Person wurde verletzt.

Informationen über weitere Verletzte gibt es aktuell nicht. Die Löscharbeiten dauern derzeit an.