Flüchtlingsrat in Sorge: In Dresden lebender Mann droht Abschiebung nach Polen

Dresden - Der Sächsische Flüchtlingsrat sorgt sich um das Schicksal eines in Dresden lebenden Russen.

Dem Mann aus Russland droht die Abschiebung nach Polen. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Dem Bruder eines Dissidenten drohe die Abschiebung aus dem Freistaat, teilte der Verein am Donnerstag in Dresden mit. Eine Rückkehr nach Russland scheine für ihn aber ebenso unmöglich wie ein erneutes Leben in Polen, wohin er abgeschoben werden solle.

Laut Flüchtlingsrat gab es für den Mann dort keine Perspektive, weshalb er nach Sachsen weiterreiste. In Polen habe er als Geflüchteter Diskriminierung erlebt.

Der Rat forderte nun, dass auch Familien und Angehörige russischer Dissidenten in Deutschland eine Bleibeperspektive erhalten.