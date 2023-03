24.03.2023 11:26 Streit an Essensausgabe im Flüchtlingsheim Suhl eskaliert: Mehrere Bewohner verletzt

Die Polizei musste am Donnerstagabend zu einem Einsatz in die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl ausrücken.

Von Christian Rüdiger

Suhl - Die Polizei musste am Donnerstagabend zu einem Einsatz in die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl ausrücken. In dem Flüchtlingsheim auf dem Suhler Friedberg kam es am Donnerstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern. © NEWS5 / Ittig Wie die Beamten in einer Mitteilung erklärten, waren mehrere Bewohner während der Essensausgabe aneinandergeraten. Nach einem zunächst verbalen Streit steigerte sich das Gewaltpotenzial im Außenbereich der Kantine - es wurde körperlich. Dabei wurden mehrere Männer leicht verletzt. Sie mussten anschließend im Krankenhaus versorgt werden. Die Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei setzten Pfefferspray ein, um die Beteiligten voneinander zu trennen. Im weiteren Verlauf gelang es den Polizisten, die Situation vor Ort zu beruhigen. Die Ermittlungen nach dem Vorfall in der Flüchtlingsunterkunft dauern an.

Titelfoto: NEWS5 / Ittig