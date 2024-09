Flugzeug-Passagiere bluten aus Mund und Ohren - Notlandung!

Salt Lake City (USA) - Dieser Zwischenfall dürfte bei dem ein oder anderen Passagier die Flugangst nur noch erhöht haben: Am vergangenen Sonntag (Ortszeit) erlitten mehrere Fluggäste eines Inland- Fluges in den USA plötzlich Blutungen in Mund und Ohren! Die Delta-Airlines-Maschine musste daraufhin notlanden.

Ohne ins Detail zu gehen, erklärte die Fluggesellschaft später, dass die Maschine "Druckprobleme" gehabt habe. Der Fehler scheint dabei aber nicht beim Piloten gelegen zu haben.

Zurück am Salt Lake City International Airport angekommen, wurden zehn Personen von Rettungskräften untersucht.

"Delta bot an, den Transport dieser Kunden zu medizinischen Einrichtungen zu übernehmen. Delta-Techniker konnten das Druckproblem des Flugzeugs erfolgreich beheben. Es wurde am Morgen des 15. Septembers außer Betrieb genommen und am 16. September wieder in Betrieb genommen", hieß es abschließend in dem Statement von Delta Airlines.