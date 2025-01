Flugzeug stürzt auf Lagerhalle - Mehrere Tote und Verletzte!

Fullerton (Kalifornien, USA) - In Südkalifornien ist ein Kleinflugzeug auf eine Lagerhalle gestürzt.

Dieses Videostandbild zeigt das Kleinflugzeug, das auf die Lagerhalle stürzt. © Uncredited/RUCCI FORGED/AP/dpa

Nach Angaben der Polizei in Fullerton kamen bei dem Absturz zwei Menschen ums Leben, zehn Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Weitere acht Personen mit leichten Verletzungen konnten demnach am Unfallort versorgt werden. Angaben zur Identität der Toten lagen zunächst nicht vor.

Die einmotorige Maschine war laut US-Medienberichten kurz nach dem Start auf einem Flughafen bei Fullerton, südöstlich von Los Angeles, auf das Dach einer Lagerhalle gestürzt. Dabei war das Gebäude in Brand geraten.

Dutzende Arbeiter seien aus der Lagerhalle und aus umliegenden Gebäuden in Sicherheit gebracht worden, hieß es.