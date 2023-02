Flugzeugabsturz: Fünf Angestellte einer Umwelt-Beratungsfirma sterben

USA - Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in der Nähe von Little Rock im US-Bundesstaat Arkansas sind alle fünf Insassen ums Leben gekommen.

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in der Nähe von Little Rock im US-Bundesstaat Arkansas sind alle fünf Insassen ums Leben gekommen. © Staton Breidenthal/Arkansas Democrat-Gazette/AP/dpa

Das Flugzeug sei kurz nach dem Start vom Bill and Hillary Clinton Flughafen in der Stadt Little Rock aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt, sagte ein Vertreter der örtlichen Polizei am Mittwoch. Es gebe keine Überlebenden.

An Bord der Maschine, die sich auf dem Weg nach Columbus im Bundesstaat Ohio befunden habe, seien fünf Menschen gewesen, berichteten mehrere Medien unter Berufung auf die US-Flugaufsichtsbehörde FAA.

Alle Insassen seien Angestellte einer lokalen Umwelt-Beratungsfirma gewesen, hieß es. Zum Zeitpunkt des Absturzes habe es starke Windböen gegeben.

Ob das zum Unglück führte, war zunächst nicht klar.