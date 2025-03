Nicht nur Frankfurt: Streik an Deutschlands größten Flughäfen!

Berlin - Die Gewerkschaft Verdi weitet ihre Warnstreiks am Montag auf die größeren deutschen Flughäfen aus. Betroffen sind die Airports in München , Stuttgart , Frankfurt , Köln/Bonn , Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg , Berlin-Brandenburg und Leipzig-Halle .

Zuletzt haben Beschäftigte in Kranken- und Pflegeheimen sowie in Kindergärten und anderen sozialen Einrichtungen gestreikt.

Hintergrund ist der Tarifstreit mit Bund und Kommunen, in dem Mitte März die nächste Verhandlungsrunde ansteht.

Der 24-Stunden-Streik soll in der Nacht am Montag um 0 Uhr beginnen und bis 23.59 Uhr fortgesetzt werden. Passagiere müssen sich daher auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen.

In der laufenden Tarifrunde wurden bereits die Flughäfen in Köln, Düsseldorf, Hamburg und München bestreikt, wo es jeweils zu zahlreichen Flugausfällen gekommen war. Am Frankfurter Flughafen haben die öffentlich Bediensteten zuletzt im März 2023 einen Warnstreik abgehalten - damals zeitgleich abgestimmt mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

Erstmeldung vom 7. März, 10.25 Uhr, aktualisiert um 10.35 Uhr.