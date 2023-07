Passagier zeigt Flugbegleiterin Zettel mit Notiz: Die Nachricht hat es in sich!

Atlanta (USA) - An Bord eines Fluges der "Alaska Airlines" kam es am Mittwoch zu einem gefährlichen Vorfall. Einer der Passagiere in der First Class gab einer Flugbegleiterin einen Zettel. Auf dem war eine Drohung zu lesen.

Möglicherweise rettete eine Flugbegleiterin in den USA einem Passagier - vorerst - das Leben. (Symbolbild) © 123rf.com/konstantinraketa

Die Route von Flug 334 von Atlanta nach Seattle änderte sich am 5. Juli schlagartig, nachdem der Mann, der inzwischen als Brandon L. Scott identifiziert wurde, einer Stewardess eine Notiz zugesteckt hatte.

Darin drohte der 38-Jährige, alle 117 Passagiere zu töten, falls der Pilot in Seattle landen würde, berichtet die New York Post. "In diesem Flugzeug ist eine Bombe", hatte Scott auf die Rückseite einer Quittung gekritzelt.

Und weiter: "Das ist kein Witz. In meiner Handgepäcktasche befinden sich mehrere Pfund selbstgemachter Sprengstoff. Ich habe einen Zünder dabei. Behandeln Sie diese Angelegenheit sorgfältig und genau so, wie ich es sage, sonst zünde ich den Sprengstoff und töte alle an Bord."



Der Mann, der während des Fluges zwei Wodka-Shots getrunken hatte, hatte weiter geschrieben, dass er "nichts mehr zu verlieren" habe und verlangte eine Umleitung des Fluges zu einem anderen Ziel. Dabei sei ihm "jeder andere Flughafen" recht gewesen. Hauptsache, der Flieger würde nicht in Seattle landen.

"Ändern Sie unser Ziel und ich werde davon absehen, die Bombe zu zünden. Ich wiederhole: Wenn ich sehe, wie wir in Seattle landen, werde ich jede Seele in diesem Flugzeug töten."