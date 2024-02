Ryanair setzt Mann auf Flugverbotsliste, doch der hat sich gar nichts zuschulden kommen lassen

Ryanair hat bei einem (nicht-) Reisenden einen folgenschweren Fehler begangen. © Unsplash/Niels Baars

Für den 2. Januar war der Vermesser Eoin Michael Cahill auf einen Ryanair-Flug von Dublin nach Kopenhagen gebucht. Im Rahmen seiner Arbeit pendelt er häufig zwischen den beiden Städten. Sein Arbeitgeber zahlt für die Flüge mit Ryanair, berichtet "breakingnews.ie".

Doch am 2. Januar soll Cahill negativ aufgefallen sein. Ryanair beschuldigte den Mann, eine Auseinandersetzung mit dem Bordpersonal angezettelt zu haben.

Schon am Tag darauf informierte die Airline seinen Arbeitgeber, dass Cahill fortan auf einer Flugverbotsliste stünde. Weil er nicht selbst für seine Flüge zahle, sei diese Informationskette das gängige Vorgehen.

Doch der Vielflieger wehrte sich dagegen. Und zwar aus gutem Grund, wie sich in dieser Woche vor Gericht zeigte: Denn den Flug trat der Vermesser gar nicht an. Er verlängerte seinen Urlaub und war deshalb weder in der Maschine noch am Flughafen.

Cahill wies die Fluggesellschaft schon frühzeitig darauf hin, doch die wiegelte ab. Das Flugverbot greife, auch wenn Ryanair angeblich noch zu dem Vorfall intern ermittle.