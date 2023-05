von Hamburg nach Reykjavík: Neue Billigfluglinie hebt erstmals nach Island ab

Hamburg - Eine Maschine der Fluggesellschaft PLAY hob am Dienstag erstmals von Hamburg nach Reykjavík in Island ab.

Zum Erstflug gab es Wasserfontänen der Flughafenfeuerwehr. © Oliver Sorg/PR

Der Erstflug fand mit einem Airbus A320 neo statt, teilte der Flughafen Hamburg mit. Traditionell spritzte die Flughafenfeuerwehr vor dem Abflug Wasserfontänen in die Luft.

Dreimal die Woche bedient die Billigfluggesellschaft die Verbindung von Hamburg nach Island. Die Maschinen starten jeweils dienstags, donnerstags und samstags.

In Reykjavík ist der Umstieg nach Nordamerika möglich. Durch das Drehkreuz geraten fünf neue Ziele in Reichweite für Reisende aus Norddeutschland. PLAY bietet von Island Flüge nach New York, Boston, Washington DC, Baltimore und Toronto in Kanada an.

"Damit eröffnen wir Passagieren neue Reisemöglichkeiten - auch mit kleinem Budget", sagte Birgir Jónsson, der CEO von PLAY, laut der Mitteilung. Am Hamburger Flughafen ist die Freude auch wegen der verwendeten Maschinen groß.