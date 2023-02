Warnstreiks legen Flughäfen in Düsseldorf und Köln lahm

Köln/Düsseldorf - Wegen Warnstreiks fallen am Montag viele Verbindungen an den Flughäfen Düsseldorf und Köln aus. Die ersten Arbeitsniederlegungen begannen bereits am späten Sonntagabend.

Am größten NRW-Flughafen in Düsseldorf geht man von fast 200 gestrichenen Starts und Landungen aus. © Federico Gambarini/dpa

In Köln/Bonn wurden nach Angaben der Gewerkschaft Verdi Beschäftigte der Luftsicherheit aufgerufen, sich an dem Warnstreik zu beteiligen - also Mitarbeiter in der Personal- und Warenkontrolle sowie der Frachtkontrolle. "Alle Kontrollstellen sind zu", sagte ein Verdi-Sprecher am späten Sonntagabend.

Der Flughafen hatte (Stand Sonntagnachmittag) mitgeteilt, dass zwischen 6 Uhr am Montag und 6 Uhr am Dienstag 131 geplante Passagierflüge nicht stattfinden könnten. Regulär seien in diesem Zeitraum 136 geplant. In Düsseldorf ging man von fast 200 gestrichenen Starts und Landungen aus.

Aufgerufen zu den Warnstreiks haben die Gewerkschaften Verdi und Komba. Hintergrund sind die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit.

Am Düsseldorfer Flughafen soll der Warnstreik am frühen Montagmorgen beginnen. Man wolle in jedem Fall einen Notbetrieb aufrechterhalten, erklärte der Flughafen. Mit den Gewerkschaften seien dazu Notdienstvereinbarungen getroffen worden. Es gehe nicht zuletzt um Ambulanz- und Hilfsgüterflüge.