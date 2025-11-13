Wodka über den Wolken: Stewardess mit mehr als zwei Promille erwischt

London/San Francisco - Eigentlich sollte sie Drinks servieren - nicht selbst probieren. Doch auf einem Flug von San Francisco nach London griff eine Stewardess zur Wodkaflasche. Das Ergebnis: ein Alkoholwert zehnmal über dem erlaubten Limit und ein unfreiwilliger Zwischenstopp vor Gericht.

Laut Verteidigung trank die Stewardess, um sich zu beruhigen. (Symbolfoto) © 123RF/keleny

Margit Lake, seit 26 Jahren bei United Airlines beschäftigt, schmuggelte laut Gerichtsunterlagen "mehrere Miniaturflaschen" an Bord des zehnstündigen Fluges von San Francisco nach London.

Nach der Landung musste die Stewardess ins Krankenhaus gebracht werden. Dabei bemerkten die Sanitäter einen starken Alkoholgeruch, wie Daily Mail berichtet.

Ein späterer Bluttest ergab 216 Milligramm Alkohol pro 100 Milliliter Blut - das entspricht einem Promillewert von etwa 2,16 und damit weit mehr, als die in Großbritannien erlaubte Grenze.

Vor dem Amtsgericht von Uxbridge gestand Lake, betrunken gearbeitet zu haben. Richter Tony Delliston verzichtete auf eine Haftstrafe und verhängte stattdessen eine Geldbuße von rund 2400 Euro.