In drei Monaten nur sechs Flüge: Ist das Deutschlands sinnlosester Flughafen?

Trauriger Alltag am Airport Kassel-Calden: Das Rollfeld bleibt hier regelmäßig komplett leer. © Uwe Zucchi/dpa

Nur ganze sechs Maschinen starten und landen am Kasseler Flughafen im gesamten Zeitraum von November bis Februar.

Eine erschreckend schwache Auslastung, was logischerweise die Frage aufwirft, ob das Ganze noch länger tragbar ist?



Am 1. November ein Flug nach Antalya (Türkei), am 7. November einer nach Madeira (Portugal) und anschließend ist bis zum 16. Dezember erst einmal tote Hose in Kassel-Calden. Erst dann startet die nächste und gleichzeitig letzte Maschine für 2024 in Richtung Kuusamo (Finnland).

Doch ab Februar soll es endlich wöchentliche Flüge geben, berichtet die "Bild". Ziel: Gran Canaria!

Ob diese Flugreisen, ausgeführt von der tschechischen Fluglinie Smartwings, letztlich aber überhaupt abheben, ist noch nicht gänzlich gesichert.

Denn: Erst vor Kurzem hat die Billig-Airline Sundair verkündet, Kassel-Calden nicht mehr anzusteuern, da es sich schlichtweg nicht rentiert. Möglicherweise springt auch Smartwings noch ab.