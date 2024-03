Fun Fact des Tages vom 10.3.2024: Kennst Du diese kuriose Straße?

Straßen werden häufig nach wichtigen Persönlichkeiten der Geschichte benannt. Aber jeder dürfte auch schon mal den einen oder anderen lustigeren Straßennamen entdeckt haben. Manche haben es dabei ganz besonders in sich.

In Rostock gibt es z. B. eine Straße namens Knallerballerweg. Was in dieser Straße wohl so getrieben wird?