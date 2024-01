Fun Fact des Tages vom 4.1.2024 - Lustig skurriles Wissen

Egal, ob als Videohit auf Social-Media-Plattformen, als Figur in Animationsfilmen oder ganz einfach als Kuscheltier - Faultiere erfreuen sich mittlerweile großer Beliebtheit. Den folgenden Fakt über sie dürften aber nur die wenigsten Menschen kennen.

Bei den Faultieren haben Mütter ihre Brustwarzen in den Achselhöhlen.

Wenn ein Junges also etwas Muttermilch will, geht's ab in Richtung Achsel und nicht etwa zur Brust.