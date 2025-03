26-Jährige macht Vermögen mit Verkaufsautomaten: "Bald bin ich Millionärin"

Manchester (England) - Auf ihren Job in der Finanzbranche hatte Megan Healey keine Lust mehr. Die 26-Jährige sattelte daher auf Verkaufsautomaten um.

Zunächst lief das Geschäft schleppend. Die Maschine, die 2100 Pfund (etwa 2500 Euro) gekostet hatte, brachte gerade einmal 30 Pfund pro Monat ein, was 35 Euro entspricht.

Inzwischen haben sich Megans Verkaufsautomaten zu einem riesigen finanziellen Erfolg entwickelt. © TikTok/meganhealeey

Laut eigener Aussage arbeitet Megan nur drei Tage die Woche - von selbst verdiene sich das Geld allerdings nicht.

Die mittlerweile 27 Verkaufsautomaten an 18 Standorten - seien es Pflegeheime, Fitnessstudios oder Gerichtsgebäude - müssen regelmäßig aufgefüllt werden. Zudem geht bei den Maschinen auch immer mal wieder etwas kaputt, wodurch Reparaturen nötig werden.

Da die junge Engländerin nicht alle Orte selbst mit ihrem Auto anfahren kann, beschäftigt sie bereits einige Angestellte. In Zukunft möchte sie noch mehr Mitarbeiter einstellen und weitere Standorte in Großbritannien erschließen.

In einen einzigen Automaten passen in der Regel 40 Getränke und 250 Snacks. Megan kauft die Produkte bei Großhändlern günstig ein und verkauft sie dann - mitunter wesentlich teurer - an ihre Kunden weiter.

Mit ihrem Business verdient Megan schon jetzt rund 7000 Pfund pro Monat (etwa 8300 Euro). Dass sie irgendwann Millionärin sein wird, davon ist die Engländerin überzeugt.

"Ich bin so motiviert, mehr Geld zu verdienen, dass ich einfach immer weitermachte", zeigte sich Megan sichtlich stolz auf ihren bisherigen Erfolg. Der größte Verkaufsschlager an vielen Standorten ist übrigens Coca-Cola.