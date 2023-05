171-Kilo-Frau halbiert ihr Gewicht: Doch dann trifft sie eine Entscheidung, die sie bitter bereut

New York (USA) - Es hätte alles so schön sein können. Victoria Michaels (29) aus dem US-Bundesstaat New York hatte im Jahr 2021 ihr ursprüngliches Gewicht von 171 Kilogramm nahezu halbiert. Sie wog zu diesem Zeitpunkt nur noch 85 Kilo. Doch dann wollte sich Michaels das überschüssige Fett entfernen lassen - es war der Beginn eines Albtraums, der bis heute anhält.