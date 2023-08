320-Kilo-Mann krempelt sein Leben um: So krass hat er sich verändert!

Las Vegas (USA) - Wenn Beau Griffin (39) heute in den Spiegel blickt, sieht er einen komplett anderen Menschen, als noch vor vier Jahren. Einen Menschen, der nicht nur unglaubliche 206 Kilogramm leichter ist, sondern vor allem auch deutlich glücklicher.

Sein Vater soll ihn als Kind sogar zum Viel-Essen angestachelt haben. "'Kannst du das alles essen? Gut gemacht'", erinnert sich der US-Amerikaner an die Worte seines Vaters. Aus diesem Grund aß er damals oft mehr, als er überhaupt Hunger hatte - nur um seine Eltern zu beeindrucken.

Beau dachte sogar daran, sein Leben zu beenden. "Weil ich das Gefühl hatte, eine Last für meine Familie zu sein", erklärt der 39-Jährige gegenüber Today.com .

Der 39-Jährige aus Las Vegas wog an seinem absoluten Tiefpunkt über 300 Kilogramm. Doch es ging ihm nicht nur körperlich miserabel, auch sein psychischer Zustand war alles andere als gut.

Durch eine Operation, Sport und einer Ernährungsumstellung konnte der US-Amerikaner über 200 Kilo abnehmen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/ beaujgriffin

Essen wurde für ihn zur "Lösung", wenn es ihm mal nicht gut ging. Aber auch schöne Zeiten wurden mit Essen "gefeiert". Wenn ihn die Langeweile packte, griff Beau am liebsten zu zuckerhaltigen Lebensmitteln oder Fast Food.

2014 benötigte Beau schließlich eine neue Waage, weil seine aktuelle ihm sein Gewicht nicht mehr anzeigen könnte. Was er dann auf der Anzeige las, schockierte ihn: Beau wog unglaubliche 333 Kilogramm. "Ich kam an den Punkt, an dem ich einfach nur noch im Bett lag", erklärt er.

Doch erst die harte Ansage eines Freundes sollte für Beau den Wendepunkt bringen. Sein Kumpel schimpfte, dass es von Beau egoistisch sei, nicht abzunehmen. Schließlich würden seine Freunde und seine Familie darunter leiden, wenn er früh sterben würde.

Beaus Freund meinte weiter, dass er im Grunde "eine tickende Zeitbombe" wäre. "Es könnte jederzeit passieren und dann ist es vorbei", erinnert sich der US-Amerikaner an die Worte seines Freundes.