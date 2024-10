Mutter geht vier Monate täglich 10.000 Schritte: Ergebnis sorgt für Staunen

Oregon (USA) - "Ich war extrem unglücklich mit mir selbst", gibt Rebecca Reyes (30) aus Oregon zu. Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter legte die Mutter ordentlich zu, wog am Ende mehr als 80 Kilogramm. Schließlich wagte sie ein Experiment: 10.000 Schritte täglich auf dem Laufband. Das Ergebnis sorgt nach wenigen Monaten für Staunen.

Rebecca Reyes (30) aus Oregon wog zu Beginn ihres Trainings gut 80 Kilo. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/rebecks17

In einem aktuellen TikTok-Video (siehe unten) hat die US-Amerikanerin diese Woche einen Vorher-Nachher-Vergleich gepostet. In dem Clip ist sie zunächst am ersten Tag auf dem Laufband zu sehen.

Dann folgt ein harter Schnitt: Reyes ist auf einmal rank und schlank, lächelt stolz in die Kamera. Rund 20 Kilogramm hat sie zwischen den beiden Aufnahmen abgenommen.

Beim TikTok-Publikum sorgt diese "Verwandlung" teilweise für so viel Staunen, dass manch einer vermutet, es handele sich im Video um zwei verschiedene Frauen.

Für Reyes ist dieser Vorwurf "urkomisch und irgendwie ein Kompliment", wie sie diese Woche in einem Interview mit Newsweek erzählte.

Doch hat die 30-Jährige wirklich nur mit den 10.000 Schritten pro Tag so viel abgenommen?