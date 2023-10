15 Kilo abgespeckt! "Rote Rosen"-Star wird zum Mucki-Mann

Lüneburg - Er hat den Pfunden den Kampf angesagt! In der neuen, 22. Staffel der ARD-Telenovela " Rote Rosen " übernimmt Schauspieler Sebastian Deyle (45) als Dr. Klaas Jäger eine der Hauptrollen. Dafür hat er sich auch mächtig ins Zeug gelegt.

Als Dr. Klaas Jäger ist Schauspieler Sebastian Deyle (45) ab November in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" zu sehen. © Screenshot/Instagram/sebastiandeyleofficial

Wie auf seinem Instagram-Account zu sehen ist, ging der 45-Jährige zuletzt regelmäßig ins Fitness-Studio. Dort ließ er die Pfunde purzeln und legte sich ein paar Muckis zu, die er auf einigen Schnappschüssen seinen Followern präsentierte.

Mittlerweile hat 15 Kilogramm abgespeckt - und das in nur drei Monaten! "Mein Anfangsgewicht lag bei 104 kg, jetzt bin ich bei 89 kg", verriet er der Bild. "Insgesamt habe ich also circa 15 kg in circa drei Monaten abgenommen."

Was sich nun natürlich viele fragen: Wie hat er das bloß geschafft?

"Das Zauberwort lautet Kalorien zählen", erklärte Deyle und erläuterte seine Strategie. "Grundumsatz errechnen und dann einfach jeden Tag in einem leichten Defizit bleiben. Das Abnehmen geht dann fast von allein und vor allem ohne Hungergefühl."

Bei ihm waren es 2000 Kalorien am Tag, die er zu sich nehmen konnte. Seinen Ernährungsplan hatte Deyle entsprechend umgestellt. "Ein schöner Salat mit Tomaten und Fisch, etwa Lachs, oder ein Curry-Geflügel-Salat mit Ei und Joghurt statt Mayonnaise", waren fortan seine Favoriten.