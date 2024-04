Alarm! Jetzt kommen die Tropenkrankheiten auch zu uns

Leipzig - Der vergangene Februar war der wärmste seit der Wetteraufzeichnung in Deutschland. Gute Nachrichten für Mücken, Zecken und Co., die problemlos über solche Winter kommen - und mit ihnen gefährliche Krankheiten. Und die Zukunftsaussichten sind eher düster. Ob West-Nil- und Dengue-Fieber oder Zikavirus: Mit dem Klimawandel bahnen sich tropische Krankheiten den Weg auch nach Sachsen. TAG24 sprach mit dem Leipziger Tropenmediziner Prof. Dr. Christoph Lübbert (53) darüber, was uns erwartet und wie wir uns schützen können.