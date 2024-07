Dreifach-Mama hat Übelkeit und Bauchschmerzen: Monate später ist sie tot

Olivias vermeintlich harmlose Symptome kamen vom Leberkrebs. "Alles geschah so schnell, innerhalb eines Monats. Wir weinten beide und waren verzweifelt", erinnert sich Josh im Gespräch mit Daily Mail .

Dieser schickte sie sofort in die Notaufnahme, in der eine Biopsie durchgeführt wurde und endlich Gewissheit brachte.

Alles begann ganz harmlos: Olivia klagte Ende November vergangenen Jahres über Übelkeit und Bauchschmerzen. An Weihnachten verschlimmerte sich ihr Zustand so sehr, dass sie mit extremen Schmerzen die ganze Zeit im Bett liegen musste.

Beim Onkologen folgte dann die niederschmetternde Nachricht: Olivias Krebs in der Leber war nicht mehr aufzuhalten, die Chemotherapie konnte nur noch ihr Leben verlängern. Ein Wunder, dass Olivia doch noch überlebt, blieb aus.

Am 27. Juni starb die dreifache Mutter und hinterließ ein großes Loch in der Familie. Ihr Alltag sei nun "ganz anders als vor sechs Monaten", so Josh. Er muss sich jetzt allein um seine vierjährige Tochter und die beiden Babys kümmern.

Mit der tragischen Geschichte seiner Frau möchte er an andere Menschen, die ähnliche Schicksale durchmachen, einen Appell richten: "Das Leben ist zerbrechlich, also verschwende es nicht. Es kann manchmal wirklich grausam sein, aber man muss sich durchsetzen und die positiven Seiten sehen."