Eine oft unerkannte Gefahr: Daran sterben in Deutschland jedes Jahr Zehntausende

Leipzig - Im Volksmund meist Blutvergiftung genannt, ist die Sepsis die häufigste Todesursache bei Infektionen. Zehntausende Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland daran, auch weil die Erkrankung nicht früh genug erkannt wird. Fragen und Antworten:

Die Sepsis entwickelt sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am häufigsten aus Infektionen der Lungen, des Bauchraums und der Harnwege.

Was ist der Auslöser?

Zu den Symptomen kann unter anderem Fieber gehören. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Eine Sepsis zeigt sehr unspezifische Symptome und ist manchmal schwer von anderen Erkrankungen wie Erkältung oder Grippe zu unterscheiden. Zu den Warnzeichen gehören Fieber, Schüttelfrost, Kurzatmigkeit, Herzrasen, starke Schmerzen, ein extremes Krankheitsgefühl und Verwirrtheit.



In den Köpfen vieler Menschen existiert zudem das Bild vom roten Strich, der in Richtung Herz wandert. Er zeigt laut Sepsisstiftung die Entzündung einer Lymphbahn an, die zu einer Sepsis führen kann, muss aber nicht zwingend auftreten. Im Gegenteil, die meisten Sepsispatienten zeigen dieses Symptom nicht.

Welche Folgen hat eine Sepsis?

Es kann zu einem Herzkreislaufversagen mit einem plötzlichen Blutdruckabfall kommen. Solch ein septischer Schock führt zum Multiorganversagen und häufig zum Tod, vor allem wenn die Symptome nicht frühzeitig erkannt und behandelt werden.

Auch bei optimaler Therapie überlebt allerdings nur etwa die Hälfte solch einen Schock. In anderen Fällen werden Amputationen oder andere operative Eingriffe nötig, und es kann zu Organschäden wie Herz- und Nierenfunktionsstörungen kommen.

Zu den möglichen Langzeitfolgen gehören auch Schädigungen des Gehirns und der Nervenbahnen. Dies kann sich unter anderem durch eine stark geminderte Belastbarkeit, Konzentrationsschwäche, eingeschränkte Gedächtnisleistung, Seh- und Sprachstörungen, Gleichgewichtsprobleme und chronische Schmerzen äußern.

Nicht zuletzt können psychische Folgen wie Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen auftreten. Nach einer Studie der Charité und des Universitätsklinikums Jena leiden drei von vier Sepsisüberlebenden an neuen Gedächtnisstörungen, seelischen oder körperlichen Folgeerkrankungen.