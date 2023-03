Lebensmittel mit Extra-Protein boomen: Aber wie wertvoll ist der Eiweiß-Kick?

Dresden - Pudding, Brot, Wurst, Käse, Shakes, Müsli: High-Protein-Produkte werden mittlerweile in allen Lebensmittel-Abteilungen angeboten. Sie sind hip und nicht nur in der Pumper-Szene beliebt. Kein Wunder, die Werbung für diese Nahrungsmittel verspricht Großes. Können die Eiweiß-angereicherten Lebensmittel aber wirklich halten, was da angepriesen wird?