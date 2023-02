Mogelpackung? McDonald's verkauft Burger und Nuggets als vegan, doch das sind sie nicht!

Bei den veganen McDonald's-Produkten lohnt sich ein Blick in die Zutatenliste. © McDonald's

Es klang nach einem super Clou als McDonald's verkündete, McPlant-Produkte - Nuggets und Burger - aus Erbsenprotein ins Sortiment zu nehmen. Ins Boot geholt wurde dazu die Trendmarke Beyond Meat.

Doch diejenigen, die Wert auf eine fleischlose oder sogar vegane Ernährung legen, dürften sich mächtig an der Nase herumgeführt fühlen! Denn die Produkte sind alle andere als vegan und vegetarisch!

Mit den McPlant® Nuggets gebe es nun "auch eine pflanzenbasierte Alternative im Happy Meal®. Zusätzlich kommt der McPlant® Burger (...) dauerhaft in Deutschland auf die Speisekarte", heißt es in einer Mitteilung von McDonald's.



Damit richte sich das Unternehmen vor allem an Flexitarier, die gelegentlich noch Fleisch essen, sowie Gäste, die fleischlose Alternativen ausprobieren möchten.

In der Mitteilung steht weiter: "Der McPlant Burger mit dem saftigen 'Beyond Meat'-Patty auf Erbsenproteinbasis in Kombination mit Cheddar-Schmelzkäsezubereitung und Sandwichsauce überzeugt auch eingefleischte McDonald's Fans."

Strenge Veganer und Vegetarier dürfte das allerdings nicht überzeugen!