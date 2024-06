Frau (22) verspürt Hüftschmerzen: Im Krankenhaus erfährt sie die schreckliche Wahrheit

"Ich fühlte mich immer unwohler. Ich hatte starke Schmerzen [...]. Im Bein wurden sie so schlimm, dass ich am Ende tatsächlich nicht mehr laufen konnte", so Holly.

Im Krankenhaus musste sich die Rechtsanwaltsgehilfin zwei Operationen unterziehen. Dadurch konnten Ärzte ihr Leben retten: "Die Ärzte sagten, ich könnte froh sein, noch am Leben zu sein. Ich war ziemlich verängstigt." Nur zwei Wochen später wollte Holly nach Australien reisen: "Sie sagten, dass ich es wohl nicht nach Hause geschafft hätte, wenn ich ins Flugzeug gestiegen wäre."

Grund für die lebensbedrohlichen Blutgerinnsel sei laut der Ärzte wohl die Antibabypille gewesen. Holly hatte Anfang 2022 drei verschiedene Kombinationspillen ausprobiert. Blutgerinnsel können eine seltene Nebenwirkung der Antibabypille sein.

Seit dem Vorfall muss die 22-Jährige blutverdünnende Medikamente einnehmen. In Zukunft will sie mehr auf ihren Körper hören: "Was mir am meisten Angst macht, ist, dass ich nicht wusste, was in meinem Körper passiert und wie schnell es aus dem Nichts kam. Man denkt nie, dass einem so etwas passieren könnte."