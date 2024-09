Frau glaubt, ihre Symptome kommen vom Liebeskummer: Im Krankenhaus folgt der Schock

Storm Reveley (22) ist heute krebsfrei, fürchtet jedoch um ihre Fruchtbarkeit. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Storm Reveley (2)

Kurz nach dem Liebes-Aus im März 2021 verspürte die damals 19-Jährige heftige Bauchschmerzen, litt unter Übelkeit und Appetitlosigkeit. Erst, als sich Blähungen, Blasenschmerzen und Darmprobleme hinzugesellten, beschloss Storm, einen Arzt aufzusuchen.

Dort vermutete man zunächst ein Reizdarmsyndrom und schickte die junge Frau wieder nach Hause. Als die Beschwerden jedoch anhielten, war der nächste Halt das Krankenhaus in Nottingham.

In diesem ertasteten Mediziner eine Masse auf ihrem Bauch, welche sie zunächst für eine verdrehte Eierstockzyste hielten. In einer Notoperation erblickten Ärzte dann einen Tumor in der Größe "eines 18 Wochen alten Fötus", hieß es in dem Bericht der New York Post.

Die Diagnose: Eierstockkrebs.