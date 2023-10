"Hamburg zeigt Kunst" in Altona: Otto Waalkes im Mittelpunkt

Hamburg - Am Sonntag findet im Cruise Center in Hamburg Altona ein Kreativ-Festival statt. Etwa 100 Künstler aller Sparten werden dort ihre Kunstwerke präsentieren. Besucher haben viele Mitmachoptionen.

Zusätzlich zur klassischen Ausstellung bieten die Veranstalter Kunst-Workshops für Kinder und verschiedene Live-Performances an.

Im Rahmen des Projekts "Hamburg zeigt Kunst" können Besucher von 10 bis 19 Uhr durch das Cruise Center Altona schlendern und eine bunte Vielfalt an Art von verschiedensten Künstlern ansehen.

Otto Waalkes und seine Ottifanten sind großer Teil der Ausstellung am Sonntag in Altona. © PR

Großes Thema ist außerdem Otto Waalkes (75). Künstler Bernd Lehmann aus der Lüneburger Heide wird live ein Bild des Komikers malen.

Kinder können einen Ottifanten auf die Wange geschminkt bekommen. Auch der Kindermalwettbewerb wird sich rund um das Thema drehen. Wer den schönsten Ottifanten auf Papier bringt, gewinnt.

Das am Cruise Center errichtete "Global Gate" in Otto-Waalkes-Style wird in der Halle für Fotoshootings als 1:1-Modell bereitstehen und für Überraschungen sorgen.

Zudem wird ein Streetfoodwagen und eine Getränke-Bar für das leibliche Wohl vor Ort sein. Der Eintritt zur Kunstausstellung kostet 9 Euro.