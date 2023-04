Elbe-Hochwasser geht nur langsam zurück - Alarmstufe 1 bis zum Wochenende!

Dresden - Die Elbe führt weiterhin Hochwasser in Sachsen. Im tschechischen Einzugsgebiet des Flusses sowie der Moldau gehe die Wasserführung nur sehr langsam zurück und es erfolge weiterhin eine erhöhte Abgabe aus der Moldaukaskade, sagte Karin Bernhardt, Sprecherin des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, am Mittwoch.

Am Pegel Dresden sinkt der Wasserstand seit Dienstagmorgen wieder, am Mittwochmittag betrug er 4,01 Meter.

Die Behörde rechnet damit, dass die Alarmstufe 1 in Schöna, Dresden und Riesa erst am Wochenende unterschritten wird.

An einigen Stellen trat der Fluss über die Ufer. © Petra Hornig

Der Fluss hatte sich nach anhaltenden Regenfällen vor allem in seinem tschechischen Einzugsgebiet am vergangenen Wochenende stetig gefüllt, am Montag war in Dresden die Alarmstufe 1 ausgerufen worden.

An einigen Stellen ist er über die Ufer getreten. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind nach wie vor einige Abschnitte des Elberadwegs wie in Niederwartha und am Blauen Wunder in Loschwitz eingeschränkt nutzbar. Straßensperrungen gebe es keine.

Entscheidend für die Situation im sächsischen Flussabschnitt ist das Wetter am Oberlauf der Elbe, die zu 95 Prozent aus ihrem und dem Einzugsgebiet der Moldau in Tschechien gespeist wird. Das Wasser kommt mehrere Stunden zeitverzögert in Deutschland an.

Letztmalig hatte die Elbe die Richtwerte der Alarmstufe 1 in Schöna, Dresden und Riesa im Februar 2021 überschritten - bei allerdings höheren Wasserständen. "Das waren die höchsten beobachteten Wasserstände seit dem Hochwasser im Juni 2013", sagte Bernhardt.

Ein Elbe-Hochwasser im April habe es zuletzt 2006 gegeben. Dabei traf ergiebiger Regen mit der Schneeschmelze in Tschechien zusammen - und an den sächsischen Pegeln schwoll der Fluss bis in die Alarmstufe 4 an.